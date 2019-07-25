Роналду получит престижную награду в Испании, которую вручали украинцу

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду авторитетной газеты Marca.

Криштиану Роналду стал номинантом награды "Marca Lenda", которую вручают лучшим спортсменам в истории за выдающиеся достижения.

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"В течение своей карьеры Роналду завоевал множество личных наград и командных трофеев. Криштиану первым в истории выиграл чемпионаты Англии, Испании и Италии", – говорится в сообщении Marca.

34-летний португалец войдет в число таких выдающихся обладателей "Marca Lenda", как Паоло Мальдини, Рафаэль Надаль, Диего Марадона, Майкл Джордан, Пеле и др.

К слову, в 2005 году эту награду получил украинский легкоатлет Сергей Бубка.

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