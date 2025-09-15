Роналду получил "Золотой бутс" – он стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии (ФОТО)
Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду получил награду "Золотой бутс" за то, что второй год подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.
Перед началом матча Аль-Насра с Аль-Холудом (2:0) Роналду был вручен приз как лучшему бомбардиру саудовской Про-Лиги в прошлом сезоне. В 30 матчах сезона-2024/25 Роналду забил 25 голов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии во втором сезоне подряд.
В прошлом сезоне португалец обошел Айвена Тоуни из Аль-Ахли на два мяча. Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема забил 21 гол, как и экс-партнер Георгия Бущана по Аль-Шабабу Абдерразак Хамдалла.
