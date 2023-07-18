Капитан Ланса Секо Фофана официально стал одноклубником Роналду. Аль-Наср в своём Твиттере подтвердил подписание 28-летнего новичка.

Капитан Ланса променял Лигу чемпионов на игру с Роналду

Согласно The Athletic, Фофана подписал трёхлетний контракт. Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что трансфер хавбека обошелся саудовскому клубу в размере от 25 до 30 млн евро. Руководителям Аль-Насра удалось выиграть конкуренцию за Фофана у клубов АПЛ.

Ради продолжения карьеры в одной команде с Криштиану Роналду французский полузащитник отказался от участия в Лиге чемпионов, куда Ланс пробился по итогам прошлого сезона. Ранее Аль-Наср усилил центр поля Марцело Брозовичем из Интера.

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