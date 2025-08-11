Кингсли Коман за последние два года девять раз попадал в лазарет Баварии из-за различных травм. Летом этого года мюнхенцы решили продать 29-летнего француза.

Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе форварда за более 80 млн евро

Как сообщает, Бен Джейкобс, Кингсли Коман присоединится к Аль-Насра, за который выступает Криштиану Роналду. Клубы достигли принципиальной договоренности по трансферу. Бавария получит за вингера 25 миллионов стерлингов (почти 29 млн евро).

Коман присоединился к мюнхенцам в 2017 году. В общем он сыграл в 339 матчах, в которых забил 72 гола и отдал 71 ассист. Кингсли герой финала ЛЧ-2020. Он забил единственный гол в ворота ПСЖ, и принес своей команде трофей.

