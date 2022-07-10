Манчестер Юнайтед заплатил нападающему около миллиона евро, а тот заявил о желании продолжить карьеру в другом месте.

Незадолго до того, как стало известно о желании Роналду уйти из МЮ, клуб выплатил ему шестизначную премию, ориентировочный размер которой составил 900 тысяч евро. Это плата за использование имиджевых прав и премия за определенные результаты, предусмотренные соглашением игрока с Ман Юнайтед.

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Это вызвало негодование среди многих сотрудников клуба. В лагере Манчестер Юнайтед считают, что португалец поступил непорядочно, ведь мог сообщить о своем желании сменить команду до того, как ему перечислили деньги. В таком поступке 37-летнего форварда усматривают элементарную жадность, сообщает The Sun.

"Все контракты были продлены в начале июля, а после этого стало известно, что Роналду хочет уйти. Вряд ли это обычное совпадение или случайность. Он спокойно мог сообщить об этом заранее", – цитирует СМИ сотрудников клуба.

Напомним, основной причиной решения Криштиану уйти из МЮ называют его желание играть в Лиге чемпионов, в которой команда Эрика Тен Хага не будет участвовать.

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