Аль-Хиляль сыграл вничью с Аль-Иттифаком (1:1) в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Результаты и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 27-й тур

Аль-Иттифак – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Коста, 45+6 – Малком, 57

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Аль-Хиляль в прошлом туре проиграл Аль-Насру, поэтому надо было реабилитироваться за позор в дерби. Несмотря на то, что гости имели преимущество во владении в первом тайме, они действовали достаточно инертно и почти ничего не создали. А вот Аль-Иттифак один из своих моментов реализовал перед перерывом. Хозяева решили разыграть штрафной, но первый удар был заблокирован. Мяч отскочил к Косте, который шикарным дальним ударом положил его в сетку.

После перерыва Аль-Хиляль давил на соперника, создавал раз за разом моменты, но забить удалось лишь один гол. Лоди ворвался в штрафную площадку, отдал Малкому, а тот уже расстреливал ворота. Аль-Хиляль в итоге удовлетворился лишь ничьей.

"Синие" имеют 58 баллов и отстают от Аль-Иттихада на семь очков. Аль-Наср в этом туре еще не играл, и имеет шанс приблизиться к Аль-Хилялю на расстояние одного балла.

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