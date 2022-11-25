На днях Криштиану Роналду стал свободным агентом. Манчестер Юнайтед расторг контракт с форвардом после его скандального интервью, в котором португалец раскритиковал тренера, руководство и партнеров по команде.

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Еще летом Роналду мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Аль-Хиляль был готов заплатить португальцу более 300 миллионов фунтов, но Криштиану отказался от такого варианта. После ухода форварда из МЮ саудиты готовы попробовать еще раз, сообщает Sky Sports.

Видеть Криштиану в Саудовской Аравии хочет принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал, являющийся министром спорта страны. "Кто бы не хотел, чтобы Роналду играл у нас? Он является примером для многих молодых футболистов, как и Лионель Месси", – заявил чиновник.

Аль-Хиляль стал чемпионом Саудовской Аравии 2021/22, а вот в текущем сезоне пока занимает только 4 место. После 8-ми туров отставание от лидера первенства составляет 5 очков. Что касается Роналду, то Криштиану успешно стартовал на ЧМ-2022 со сборной Португалии. Нападающий забил в ворота Ганы, а подопечные Сантуша выиграли 3:2.

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