Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду стал обладателем престижной португальской награды Quinas de Platina, которая считается высшей наградой Футбольной федерации Португалии. Трофей он получил за свой значительный вклад в достижения национальной сборной.

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Роналду провел 216 матчей за Португалию, забил 133 гола и отдал 45 ассистов. Он также получил важные титулы вместе с командой, выиграв чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций в 2019-м.

"Я горжусь этой наградой. Это не конец, а только начало. Много труда, много жертв. Я мечтал о первом матче за сборную, потом о 25, 50, а теперь о 150-й, 200-й игре. Я играл за разные клубы, выигрывал много титулов, но нет ничего лучше, чем представлять свою страну и культуру", – сказал Роналду.

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