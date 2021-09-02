"Конечно, это замечательно. Я сейчас сосредоточен на игре за сборную Англии, но это прекрасное пополнение для команды.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было

Считаю его лучшим футболистом в истории. Уверен, что Роналду будет иметь большое влияние на команду как на поле, так и за его пределами. Многие игроки смогут у него учиться и достигать прогресса.

Криштиану точно усилит нашу команду благодаря своим бомбардирским способностям. С нетерпением жду нашей встречи через несколько дней", – цитирует Магуайра официальный сайт Манчестер Юнайтед.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021