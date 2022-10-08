Дэвид Бекхэм пригласил 37-летнего португальца в свой Интер Майами, утверждает инсайдер Педру Алмейда.

Роналду не смог поразить даже пустые ворота – звезда в отчаянии, а сети добивают подборкой провалов за один матч

Переход может произойти уже в зимнее трансферное окно. Правда, такое направление выглядит для Роналду нелогичным. Звездный нападающий стремится покинуть МЮ ради выступлений в Лиге чемпионов, а не "пенсии" в американской МЛС.

Нынешний сезон складывается для Роналду просто ужасно. Нападающий Манчестер Юнайтед провел на поле 468 минут, но забил всего один гол, да и тот с пенальти в ворота Шерифа.

Лига Европы: Ман Юнайтед удержал победу над Омонией с ассистом Роналду, ПСВ уничтожил Цюрих, файер-шоу в Швеции