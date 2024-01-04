В четверг, 4 января, Криштиану Роналду получил премию Марадоны от Globe Soccer Awards. Она вручается лучшему бомбардиру календарного года. КР7 заработал её, забив в 2023-м году 54 мяча за Аль-Наср и сборную Португалии.

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По этому показателю Роналду опередил Килиана Мбаппе (52 гола в 53 матчах) и Харри Кейна (52 гола в 57 матчах), информирует Mais Futebol.

Помимо всего прочего Криштиану был номинирован в трех других категориях: "Лучший игрок мужского пола", "Лучший игрок Ближнего Востока" и "Любимый игрок болельщиков". Церемония награждения Globe Soccer Awards состоится 19 января в Дубае.

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