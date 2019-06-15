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Роналду получил повестку в суд по делу в обвинении в изнасиловании

13:53 78 Читати українською
Роналду получил повестку в суд по делу в обвинении в изнасиловании
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду должен появиться в суде по делу изнасилования модели Кэтрин Майорги.

Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году, сообщает TMZ. 34-летний форвард лично получил документы из Федерального суда США.

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Напомним, в 2009 году Криштиану Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе после перехода из Манчестер Юнайтед в Реал. В одном из клубов он познакомился с американкой, а затем они вместе провели ночь. После этого девушка сразу написала заявление в полицию, не называя при этом имени мужчины, а уже через год подписала с юристами Криштиану договор о неразглашении, за что получила 375 тысяч долларов.

Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.

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