Роналду получил подарок от Ювентуса по случаю превосходства исторического рекорда Пеле
Ювентус наградил Криштиану Роналду за достижения гроссмейстерской отметки в 770 голов.
Перед поединком с Беневенто португалец получил от президента туринского клуба Андреа Аньелли футболку с надписью "G.O.A.T." (Greatest of all time – величайший всех времен) и символическим числом 770.
Ювентус не спешит садиться за стол переговоров с Роналду – Пирло назвал другие приоритеты
В прошлом туре Серии А Роналду оформил хет-трик, после которого признал себя главным бомбардиром в истории футбола. Звезда Ювентуса обошел легендарного Пеле, которому "насчитали" 767 голов.
Добавим, что действующий контракт Криша с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 33 матча, отличился 30 голами и 4 ассистами.
Малиновский оформил гол+ассист за Аталанту: лучший игрок матча затмил россиянина и передал эстафету Коваленко