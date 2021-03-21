Ювентус наградил Криштиану Роналду за достижения гроссмейстерской отметки в 770 голов.

Перед поединком с Беневенто португалец получил от президента туринского клуба Андреа Аньелли футболку с надписью "G.O.A.T." (Greatest of all time – величайший всех времен) и символическим числом 770.

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В прошлом туре Серии А Роналду оформил хет-трик, после которого признал себя главным бомбардиром в истории футбола. Звезда Ювентуса обошел легендарного Пеле, которому "насчитали" 767 голов.

Добавим, что действующий контракт Криша с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 33 матча, отличился 30 голами и 4 ассистами.

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