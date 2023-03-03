Роналду получил новую награду – Криштиану впервые признали игроком месяца в Саудовской Аравии
3 марта 21:04 - Читати українською
Звездный португальский нападающий продолжает коллекционировать трофеи.
Криштиану Роналду покоряет новую Лигу и показывает, кто в ней главная звезда. Португальца признали лучшим игроком за февраль. Его команда трижды победила и однажды сыграла вничью.
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Напомним, что Роналду за Аль-Наср забил восемь голов, включая хет-трик и покер, и сделал две результативные передачи в феврале. В нынешнем сезоне он выходил на поле в пяти матчах. Это первая награда Криштиану в Саудовской Аравии.
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