Им стал 53-летний Гвидо Фиенга. О назначении итальянца генеральным директором Аль-Наср сообщил в клубном Twitter.

Роналду назвал условие для завершения карьеры

С 2013 по 2021 год Гвидо Фиенга работал в Роме. Сначала отвечал за связи со СМИ и общественностью, а позже был исполнительным и генеральным директором. В Аль-Насре итальянский специалист пополнил ряды бывших представителей Серии А. Ранее саудовский клуб подписал Криштиану Роналду, который в свое время выступал за Ювентус, а летом подписал Марцело Брозовича из Интера.

К слову, Аль-Наср после семи туров чемпионата Саудовской Аравии занимает 5-е место турнирной таблицы. Отставание Роналду, Мане и Ко от лидера Про-лиги составляет 4 очка.