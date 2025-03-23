Перед началом игры Португалия – Дания Криштиану Роналду получил специальную награду от Книги рекордов Гиннеса.

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Получил ее 39-летний форвард за наибольшее количество побед на международной арене – 132. Перед этим достижение принадлежало бывшему партнеру Роналду в мадридском Реале Серхио Рамосу, который имеет 131 победу в составе сборной Испании.

Добавим, что сегодняшний матч против Дании стал для Криштиану 218-м в составе сборной Португалии, в которых Роналду отметился 135 голами и 46 ассистами.

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