Роналду получил награду Книги рекордов Гиннеса перед матчем сборной Португалии, превзойдя легендарного экс-партнера
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря выступлениям за национальную команду.
Перед началом игры Португалия – Дания Криштиану Роналду получил специальную награду от Книги рекордов Гиннеса.
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Получил ее 39-летний форвард за наибольшее количество побед на международной арене – 132. Перед этим достижение принадлежало бывшему партнеру Роналду в мадридском Реале Серхио Рамосу, который имеет 131 победу в составе сборной Испании.
Добавим, что сегодняшний матч против Дании стал для Криштиану 218-м в составе сборной Португалии, в которых Роналду отметился 135 голами и 46 ассистами.
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