"Судья извинился, и я очень его уважаю за это. Но недопустимо, чтобы в таком турнире не использовался VAR. Мяч находился на полметра в воротах. Это было очень очевидно.

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Судья извинился передо мной, но это не решит проблему. Арбитры делают ошибки, они люди, но для этого существует VAR", – цитирует Роналду Eurosport.

Напомним, на последних секундах поединка Криштиану отличился голом, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот, хотя повторы доказали обратное. В квалификации к ЧМ-2022 VAR не используется.

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