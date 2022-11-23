Роналду получил дисквалификацию – первые проблемы для Криштиану в будущем клубе
Криштиану Роналду заработал два матча дисквалификации и штраф за то, что выбил телефон из рук болельщика Эвертона.
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду был признан виновным в инциденте с телефоном. В апреле после матча Эвертон – МЮ раздосадованный поражением своей команды Роналду выбил из рук болельщика Эвертона телефон. Сегодня футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Роналду и оштрафовала его на 50 тысяч фунтов стерлингов. Об этом информирует ВВС.
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Сообщается, что Роналду будет отбывать дисквалификацию на национальном уровне с любым новым клубом – в Англии или за границей. Поскольку эта дисквалификация распространяется только на национальные первенства, Роналду беспрепятственно сможет сыграть в первых двух матчах на ЧМ-2022.
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