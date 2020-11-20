Звездный нападающий пополнил персональный спортзал новым тренажером. Фотография снаряда появилась в личном Instagram португальца.

Очередное достижение Роналду в видеообзоре матча Хорватия – Португалия – 2:3

Роналду приобрел футуристический SIXPAD HOME GYM. Это велотренажер для EMS-тренировок. Роналду является постоянным клиентом японской компании, а также давним сторонником тренажеров с электрическими частотами для стимуляции мышц. Форвард уверен, что такие тренировки является залогом совершенствования спортсменов.

К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 1 ассист.

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