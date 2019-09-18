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Роналду подтвердил, что был в шаге от трансфера в Арсенал

14:32 117 Читати українською
Роналду подтвердил, что был в шаге от трансфера в Арсенал
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в интервью на ITV Пирсу Моргану рассказал, что был очень близок к переходу в лондонский Арсенал в 2003 году.

"Это правда. Я был очень близок к переходу в Арсенал, буквально в шаге. Это фантастический клуб. Трансфера не произошло, но я ценю то, что они сделали для меня, особенно Арсен Венгер.

Роналду заявил, что нельзя сравнивать фантастический гол в ворота Буффона и секс с Джорджиной

Знаете, в футболе никогда не знаешь, где ты будешь играть. Такова жизнь", – сказал Роналду.

Напомним, в 2003 году 18-летний португалец перешел из Спортинга в Манчестер Юнайтед. Роналду провел в составе манкунианцев шесть лет, на его счету 292 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 118 голов и 68 результативных передач.

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Теги
Англия Арсен Венгер Арсен Венгер Трансферы Криштиану Роналду Криштиану Роналду Арсенал Арсенал
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