Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду хочет быть готовым к моменту, когда придется вешать бутсы на гвоздь.

Португалец собирается остаться в структуре "красных дьяволов" и стать тренером, сообщает The Sun.

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Сейчас Роналду 36 лет, а его контракт рассчитан по схеме 2+1. Звезда Манчестер Юнайтед не сомневается, что сможет "продержаться" на поле до 40-летия, а потом попробует себя в роли тренера. Заветная мечта португальца – тренировать своего сына, Криштиану-младшего. 11-летний парень очень любит футбол и везде следует за отцом – занимался в детских командах Ювентуса, а этим летом пополнил академию Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Роналду огненно вернулся на Олд Траффорд, отметившись 4 голами в 4 матчах.

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