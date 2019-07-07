Роналду поделился целями на следующий сезон

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду считает, что находится в отличной форме.

"Я всегда в отличной форме и готов к яркому футбольному году. Цели на новый сезон? Те же, что и на предыдущие: демонстрировать свой максимум и становиться обладателем новых трофеев", – цитирует Роналду O Jogo.

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Напомним, в прошлом сезоне Криштиану Роналду завоевал с Ювентусом два трофея – чемпионство в Италии и Суперкубок апеннинской страны.

К слову, в сезоне 2018/19 португальский нападающий провел за Ювентус 43 матча во всех турнирах, где забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

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