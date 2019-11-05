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Роналду поддержал Андре Гомеша после ужасной травмы

08:52 51 Читати українською
Роналду поддержал Андре Гомеша после ужасной травмы
Криштиану Роналду и Андре Гомеш / Beingsports

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поддержал своего партнера по сборной Португалии Андре Гомеша, который получил тяжелую травму в матче АПЛ.

"Скорейшего выздоровления, Андре! Вернешься еще сильнее. Крепко обнимаю", – написал Роналду в инстаграме, выложив фото с хавбеком Эвертона.

Эвертон сообщил о состоянии Гомеша после ужасного перелома в матче с Тоттенхэмом

Напомним, на 78-й минуте матча 11 тура АПЛ между Эвертоном и Тоттенхэмом (1:1) португальский легионер "ирисок" сломал ногу – после подката Сон Хин Мина Гомеш столкнулся с Сержем Орье. Португалец был прооперирован, но пока о сроках его восстановления не сообщается.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Андре Гомеш Андре Гомеш Эвертон Эвертон Португалия Португалия Португалия
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