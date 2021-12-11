"Еще один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим. Мы знаем, что мы должны сделать, чтобы этого достичь. Все зависит от нас. Молодцы, ребята! Вперед, дьяволы!" – написал Роналду в Twitter.

Рангник не будет никого убеждать остаться в Манчестер Юнайтед – сомнения есть у Роналду и еще двух звезд

Именно 36-летний португалец принес победу своей команде, реализовав пенальти.

После 16-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке. В нынешнем сезоне английского первенства Криштиану провел 13 матчей, в которых отличился 7-ю голами и тремя ассистами.

Челси благодаря двум пенальти победил Лидс, Ливерпуль одолел Джеррарда на Энфилде, МЮ выиграл второй матч с Рангником