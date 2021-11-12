Форвард Криштиану Роналду в очередной раз доказал, что никогда не был равнодушен к детям,

Ирландия и Португалия расписали безголевую ничью в матче отбора в ЧМ-2022. Поскольку матч не был богат событиями, самый яркий эпизод случился уже после игры.

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На поле прорвалась юная болельщица и со слезами на глазах побежала к капитану гостей Криштиану Роналду. Португальская звезда тепло обнял девочку и подарила ей свою футболку.

Напомним, Португалия пока не гарантировала себе выход на Мундиаль и будет решать все в очном поединке с Сербией 14 ноября, где команду Роналду устроит и ничья.

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