На днях Джорджина Родригес объявила о помолвке с нападающим Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду. Девушка опубликовала фотографию кольца на безымянном пальце левой руки. Как информирует The Sun, КР7 потратил более 310 тысяч евро на подарки Джорджине по случаю помолвки.

Роналду сделал Джорджини предложение – известен ответ на роскошное кольцо (ФОТО)

Среди них – электромобиль Porsche Taycan стоимостью 91 тысяча евро, часы Audemars Piguet стоимостью 61 600 евро, часы Patek Philippe за 48 800 евро, сумки Christian Dior и Louis Vuitton стоимостью почти 8 100 евро и набор различных платьев и топов, на которые было потрачено 21 700 евро.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них двое общих детей. Как стало известно The Sun, кольцо с бриллиантом обошлось Роналду в 4,3 млн евро.

