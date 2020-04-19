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Роналду побывал на праздновании Дня рождения племянницы – португалец вновь нарушил карантин

18:52 59 Читати українською
Роналду побывал на праздновании Дня рождения племянницы – португалец вновь нарушил карантин
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Форварду Ювентуса Криштиану Роналду очень трудно дается самоизоляция.

Криштиану Роналду посетил вечеринку по случаю празднования Дня рождения дочери своего брата, сообщает cmjornal.pt.

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На праздновании присутствовали минимум 17 человек, среди которых друзья и родные португальца. Очевидно, что меры безопасности во время пандемии в виде социальной дистанции – не были соблюдены.

Напомним, СМИ уже несколько раз ловили 35-летнего Криштиану на нарушении правил изоляции.

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Теги
Италия Видеоновости коронавирус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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