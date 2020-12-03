Португалец оформил юбилейное взятие ворот в матче 5 тура Лиги чемпионов против Динамо (3:0).

Ювентус – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этой удивительной цифры. Спасибо и всем моим верным соперникам, которые заставили меня ежедневно работать все больше и больше", – написал Роналду в Twitter.

Напомним, португалец дебютировал на профессиональном уровне в 2002 году. Будущую легенду воспитывал Спортинг, после чего были МЮ, Реал и Ювентус.

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