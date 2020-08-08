Роналду побил уникальный рекорд Ювентуса, который держался почти сто лет

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не устает устанавливать новые рекорды в свои 35.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов от Лиона, Роналду побил рекорд, державшийся 95 лет, информирует официальный Твиттер ESPN.

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Ему удалось забить 37 мячей в течение одного сезона за Юве – это самый большой показатель за всю историю туринского клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Феличе Борелю, который в сезоне 1933/34 забил 36 голов за "старую сеньору".

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше. Криштиану успел отличится эффектным дублем.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал