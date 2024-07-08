Экс-звезда сборной Румынии Адриан Муту несколько месяцев назад гостил у Криша в Эр-Рияде, а теперь поделился интересной информацией.

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"Настоящая мотивация Роналду – сыграть официальный матч с сыном. Именно поэтому он не сдается. В Аль-Насре это возможно. В другом клубе, например, Реале, такое было бы сложно. Но я не думаю, что они не могут сыграть вместе через год-два", – приводит слова Муту O Jogo.

Напомним, месяц назад Криштиану-младшему исполнилось 14, он выступает за юношескую команду Аль-Насра. Звездному отцу в феврале стукнет 40, его действующий контракт рассчитан еще на сезон.

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