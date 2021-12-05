"Роналду писал мне, требуя больше уважения, ведь он столько выиграл и забил. Я не боюсь говорить правду, готов встретиться со всем миром – от папы римского до последнего человека на планете.

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Я звонил Буффону, чтобы узнать, как Роналду получил мой номер, и он ответил, что передал его сотруднику пресс-службы, который передал его Криштиану. Роналду хотел сказать мне, что забил 750 голов, а у меня всего 150 голов.

Могу сказать одно: дорогой Криштиану, у тебя есть все. Живи спокойно и расслабься, вместо того, чтобы посылать мне сообщения. Нужно брать пример с Месси, ему нет дела ни к чему", – цитирует Кассано Corriere dello Sport.

Это не первый выпад Антонио в сторону форварда Манчестера Юнайтеда. Раньше он советовал Ювентусу избавиться от Криштиану, чтобы улучшить свою игру.

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