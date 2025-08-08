Аль-Наср предложил Коману 20-25 млн евро в год, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Саудовский клуб хочет, чтобы француз подписал контракт до лета 2028 года.

Роналду назвал Аль-Насру имя бывшего одноклубника, которого хочет видеть в своей команде, Интер – конкурент

На данный момент Кингсли Коман еще не принял решение по этому предложению. Саудовцы также еще не делали мюнхенцам официального предложения.

В прошлом сезоне Коман забил 5 голов и сделал 4 передачи в 28 матчах Бундеслиги. Он также отличился в последнем контрольном матче за Баварию в ворота Тоттенхэма.

В 2020 году Коман забил за Баварию победный гол в ворота ПСЖ в финале ЛЧ (1:0).

Роналду оформил хет-трик в товарищеском матче – Аль-Наср пострадал из-за его альтруизма