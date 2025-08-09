Криштиану Роналду продолжает искать звездных игроков для усиления своего Аль-Насра. Как информирует Marca, саудовский клуб обратил внимание на двух игроков Реала, Дэвида Алабу и Дани Себальоса. Оба не имеют регулярной игровой практики в составе "бланкос".

Однако сообщается, что убедить их перебраться на Ближний Восток будет непросто. Согласно источнику, Алаба твердо намерен отыграть оставшийся год, по контракту, в столице Испании, а Себальйос, если и покинет Реал, то только ради одного клуба – Бетиса.

Напомним, что Роналду еще ни разу за три года не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии. Он хочет это исправить, и поэтому собирает звездную компанию игроков.

