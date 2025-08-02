Как сообщает GOAL, Аль-Наср сделал официальную попытку подписать капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша на этой неделе.

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Ключевую роль в попытке трансфера играет новоназначенный главный тренер Аль-Насра Жорхе Жезус. Он ранее работал с Фернандешем в Спортинге и теперь стремится к воссоединению в Саудовской Аравии. Наставник лично участвует в переговорах, что подчеркивает его заинтересованность в трансфере.

Саудовский клуб надеется, что присутствие Криштиану Роналду, с которым Бруну выступает в сборной Португалии, поможет убедить его принять предложение. В Аль-Насри рассчитывают на прочную связь между футболистами не только на поле, но и вне его.

Интересно, что ранее этим летом Фернандеш уже отклонил заоблачное предложение от Аль-Хиляля. Ему якобы предлагали контракт на 3 года с общей суммой в 235 миллионов евро. Несмотря на это, будущее хавбека остается открытым, ведь сам он не исключает смены клуба.

Амбиции Аль-Насра в создании звездного состава подчеркивает и недавний трансфер Жоау Феликса. Клуб подписал 24-летнего форварда в Челси за 50 миллионов евро.

Несмотря на все разговоры, Фернандеш сейчас находится с Манчестер Юнайтед в США, где команда завершает предсезонный тур. В воскресенье "красные дьяволы" сыграют контрольный матч против Эвертона.

Transfermarkt оценивает Фернандеша в 50 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до 2027 года с опцией пролонгации на один год.

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