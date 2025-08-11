Аль-Наср.продолжает собирать амбициозную команду в межсезонье. Одноклубником Криштиану Роналду станет Кингсли Коман из Баварии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лидер Барселоны официально перешел в клуб Роналду – каталонцы сдержали свое слово

29-летний французский вингер подпишет контракт с командой на 3 года. Бавария получит за автора победного гола в финале ЛЧ 2019/2020 почти 30 млн евро.

Таким образом Коман станет очередным звездным подписанием Аль-Насра в текущее летнее трансферное окно. До этого в команду пришли экс-игрок Челси Жоау Фелиш и бывший лидер Барселоны Иньиго Мартинес.

Дубль Роналду не спас Аль-Наср в игре против команды Сегунды – поражение в дебютном матче экс-лидера Барселон