Форвард Челси Жоау Феликс меняет курс – Вместо романтического возвращения в Бенфику, о котором он заявлял публично, нападающий переезжает в Аль-Наср. Как сообщает Correio da Manhã, португалец согласился на предложение клуба из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду.

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В Аль-Насри Жоау Феликс будет зарабатывать 17,5 миллиона евро в год. Это почти в шесть раз больше, чем ему предлагала Бенфика – всего 3 млн. Более того, новый контракт вдвое выгоднее нынешнего с Челси, где он получает 7 миллионов.

Еще совсем недавно сам Жоау Феликс в эфире португальского телевидения заявлял о желании вернуться в родной клуб, однако астрономическое предложение из Саудовской Аравии изменило его позицию. Бенфика, в составе которой играет украинский вратарь Анатолий Трубин, не выдержала конкуренции с Аль-Насром. Ключевую роль в переманивании звезды сыграли главный тренер Жорже Жезус, который хорошо знает Феликса, и его партнер по сборной Криштиану Роналду.

Напомним, что Аль-Наср заплатит за Феликса 30 миллионов евро. Соглашением предусмотрены также бонусы и значительный пункт о перепродаже. В итоге Челси может получить в будущем около 50 миллионов за трансфер Феликса.

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