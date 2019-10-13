Роналду пафосным фото с партнерами подчеркнул готовность Португалии к матчу против сборной Украины

Игроки сборной Португалии пытаются всеми способами показать свою уверенность перед гостевым матчем отбора на Евро-2020 против Украины.

После тренировки некоторые игроки "селесао" собрались для фотографии, которую Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram.

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Некоторые из португальцев улыбались, некоторые сделали максимально грозную гримасу, но превзошел всех звездный капитан – наигранная поза философа и подтянутые шорты, которые символизируют максимальную готовность команды к завтрашнему матчу с командой Шевченко.

К слову, Роналду отметился шестью голами в трех последних матчах за сборную Португалии.

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