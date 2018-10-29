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Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании жительницы США в 2009 году

22 октября 23:30 259 Читати українською
Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании жительницы США в 2009 году
Криштиану Роналду / УЕФА

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своей адаптации в Италии и прокомментировал обвинения в изнасиловании Кэтрин Майорги в 2009 году.

"У меня нет навязчивой идеи выигрывать индивидуальные трофеи. Надо сконцентрироваться на игре за Юве. У меня здесь фантастическое время, все идет прекрасно и команда фантастическая.

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Я не буду сравнивать с Реалом, счастлив играть здесь, как был счастлив в Манчестер Юнайтед и Мадриде. Я вижу себя счастливым и везучим человеком.

Я адаптируюсь к итальянскому футболу. Он отличается, но мне здесь весело. Мои партнеры помогают мне. Все остальное не беспокоит меня.

Что касается дела по изнасилованию, мы сделали заявление несколько недель назад. Я здесь не для того, чтобы лгать. Я уверен в работе своих адвокатов. Правда будет известна", – цитирует Роналду официальный сайт Ювентуса.

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