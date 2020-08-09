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Роналду: Отпуск позволит нам принять правильное решение относительно будущего

18:08 - Читати українською
Роналду: Отпуск позволит нам принять правильное решение относительно будущего
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду подвел итоги прошедшего сезона для туринцев.

"Сезон-2019/20 закончился для нас гораздо позже, чем обычно, но все же раньше, чем мы ожидали. Пришло время подумать, время проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление – единственный способ стать лучшим.

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Мы очень гордимся очередной победой в Серии А в такой тяжелый год. Лично я забил 37 голов за Ювентус и 11 за сборную Португалии – это то, что заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием достигать лучших результатов с каждым годом.

Но фанаты требуют от нас большего. И мы должны выполнять эти требования, мы должны оправдать высокие ожидания. Пусть эта короткий отпуск позволит нам всем принять правильные решения относительно будущего будущее и вернуться сильнее и преданным, чем когда-либо", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, 35-летний португалец присоединился к Ювентусу летом 2018, перейдя из Реала.

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The 2019/20 season is over for us, much later than usual but yet sooner than we expected. Now it’s time for reflection, time to analyse the ups and downs because critical thinking is the only way to improve. A huge club such as Juventus must always think like the best in the world, work like the best in the world, so that we can call ourselves one of the best and biggest clubs in the world. Winning the Serie A once again in such a difficult year is something that we are very proud of. Personally, scoring 37 goals for Juventus and 11 for the Portuguese National Team is something that makes me face the future with renewed ambition and desire to keep doing better and better each year. But the fans demand more from us. They expect more from us. And we have to deliver, we must live up to the highest expectations. May this short vacation break allow us all to make the best decisions for the future and come back stronger and more committed than ever. . See you soon!

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Италия Трансферы Ювентуса Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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