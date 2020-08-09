Роналду: Отпуск позволит нам принять правильное решение относительно будущего

"Сезон-2019/20 закончился для нас гораздо позже, чем обычно, но все же раньше, чем мы ожидали. Пришло время подумать, время проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление – единственный способ стать лучшим.

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Мы очень гордимся очередной победой в Серии А в такой тяжелый год. Лично я забил 37 голов за Ювентус и 11 за сборную Португалии – это то, что заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием достигать лучших результатов с каждым годом.

Но фанаты требуют от нас большего. И мы должны выполнять эти требования, мы должны оправдать высокие ожидания. Пусть эта короткий отпуск позволит нам всем принять правильные решения относительно будущего будущее и вернуться сильнее и преданным, чем когда-либо", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, 35-летний португалец присоединился к Ювентусу летом 2018, перейдя из Реала.

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