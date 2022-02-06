Роналду в своем Instagram поделился фотографией по празднованию своего дня рождения. Португалец провел его в компании Джорджины и получил торт в форме инициалов "CR7".

Роналду не дождался поздравления только от Реала – мадридцы забыли творца 4 своих побед в Лиге чемпионов

"Жизнь – это американские горки. Старательная работа, большой темп, неотложные цели, высокие ожидания. Но в итоге все сводится к семье, любви, честности, дружбе – ценностям, которые дают понять, что все усилия того стоят. Спасибо за поздравления! 37, и это не предел", – написал Роналду в сообщении к фото.

Интересно, что Криштиану получил приветствие от всех бывших клубов – Спортинга, Ювентуса и Манчестер Юнайтед, а вот от Реала поздравлений не дождался.

Манчестер Юнайтед сенсационно вылетел с Кубка Англии – промах Роналду с пенальти перечеркнул великолепный матч Санчо