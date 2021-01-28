Похоже, Криштиану Роналду надолго запомнит 27-й день рождения своей возлюбленной – Джорджины Родригес.

Роналду с семьей празднует день рождения Джорджины / Фото из соцсетей

Для празднования 27-летия любимой Роналду отправился на горнолыжный курорт. Паре пришлось пересечь границу между регионами, находящихся в оранжевой зоне.

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Как сообщает Corriere dello Sport, Криштиану еще и проживал в отеле, который официально был закрыт. В сети также появилось видео с Роналду и Джороджиною в горах. За нарушение карантинных ограничений звезде Ювентуса грозит наказание в виде штрафа.

Интересно, что накануне португалец не принимал участия в поединке 1/4 розыгрыша Кубка Италии против СПАЛа (4:0).

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Видео с Роналду и Джорджиной в горах: