Роналду отметился позорной симуляцией – дайвер года

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду запомнился не только победным голом в матче 11-го тура Серии А против Дженоа.

Криштиану Роналду продемонстрировал свои актерские способности в матче против Дженоа.

Победный гол Роналду в компенсированное время в видеообзоре матча Ювентус – Дженоа – 2:1

Португалец получил мяч в штрафной и упал якобы от контакта с Санабрией. При этом на повторе четко видно, что Роналду даже не коснулся ноги соперника и упал по собственному желанию.

Впрочем, это не помешало Криштиану стать главным героем матча. Именно он принес победу Ювентуса в компенсированное время, реализовав пенальти.

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