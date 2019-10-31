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Роналду отметился позорной симуляцией – дайвер года

12:28 50 Читати українською
Роналду отметился позорной симуляцией – дайвер года
Криштиану Роналду / соцсети

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду запомнился не только победным голом в матче 11-го тура Серии А против Дженоа.

36’ Леонардо Бонуччи
87’ Адриен Рабьо
90+5’ Криштиану Роналду
 
Кристиан Куаме 41’
Франческо Кассата 51’
Федерико Маркетти 61’
36’ Леонардо Бонуччи
41’ Кристиан Куаме
51’ Франческо Кассата
61’ Федерико Маркетти
87’ Адриен Рабьо
90+5’ Криштиану Роналду

Криштиану Роналду продемонстрировал свои актерские способности в матче против Дженоа.

Победный гол Роналду в компенсированное время в видеообзоре матча Ювентус – Дженоа – 2:1

Португалец получил мяч в штрафной и упал якобы от контакта с Санабрией. При этом на повторе четко видно, что Роналду даже не коснулся ноги соперника и упал по собственному желанию.

Впрочем, это не помешало Криштиану стать главным героем матча. Именно он принес победу Ювентуса в компенсированное время, реализовав пенальти.

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Видеоновости Ювентус Ювентус Италия Ювентус - Дженоа Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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