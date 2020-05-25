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Роналду отличился виртуозным "трехочковым" на тренировке – баскетбольные навыки форварда Ювентуса

25 мая 23:53 13 Читати українською
Роналду отличился виртуозным "трехочковым" на тренировке – баскетбольные навыки форварда Ювентуса
Луол Денг и Криштиану Роналду / Фото Bleacher Report

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду доказал, что является профессионалом не только в футбольном ремесле.

Криштиану Роналду готовится на полную к возобновлению сезона Серии А, несмотря на то, что пока нет окончательного решения, не будет ли первенство завершено досрочно.

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35-летний португалец на тренировке выполнил техничный финт. Форвард с дальней дистанции сумел ногой отправить мяч в баскетбольное кольцо.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 22 матча, в которых отметился 21 голом и тремя ассистами.

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Италия Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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