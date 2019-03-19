Роналду открыл клинику по пересадке волос в Мадриде

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе со своей женой открыли в Испании клинику по пересадке волос.

Управлять клиникой будет компания Insparya, португальский футболист владеет 50 процентами акций медучреждения, сообщает Marca.

"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезах

"Выпадение волос – серьезная проблема для Европы и всего мира, и мы хотим помогать людям в повышении самооценки. Они не должны стесняться, обращаясь к нам.

Все хотят заботиться о своем внешнем виде, и я типичный пример. Поэтому когда Паоло Рамос (глава Insparya) рассказал мне об этом проекте, я сразу понял, что это что-то уникальное.

Роналду с Джорджиной посетили церковь в Турине – пара уже ищет место для проведения свадьбы

Этот проект ждет успех, мы хотим помогать испанцам и испанской экономике ", – заявил Роналду на открытии клиники.

Компания Insparya владеет 10 клиниками в Португалии, в которых было проведено около 35 000 операций по пересадке волос. Такая услуга стоит в Insparya от 4 до 7 тысяч евро.