Роналду отказался от вызова в сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матчи своей команды против Хорватии и Италии.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи своей национальной команды, чтобы сосредоточиться на выступлениях за туринский Ювентус, сообщает Sky Sport.

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6 сентября сборная Португалии в товарищеском матче сыграет с Хорватией, а через четыре дня португальцы проведут первый матч в Лиге наций против национальной команды Италии.

Отмечается, что 33-летний новичок туринцев хочет использовать эту возможность, чтобы полностью влиться в новый клуб и стать полноценной его частью.

Криштиану Роналду успел провести два поединка за Ювентус, но забитыми голами еще не отмечался.

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