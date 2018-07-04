Роналду отказался от "люкса" в саранской гостинице и жил в "стандарте" за 68 долларов

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду жил в обычном номере отеля в Саранске, отказавшись от апартаментов класса "люкс".

Во время группового этапа ЧМ-2018 Роналду проживал в стандартном номере, отказавшись от номера "люкс".

Роналду уже две недели занимается поиском дома в Турине

Сейчас этот номер можно снять за 68 долларов, сообщает Столица-С Саранск.

Напомним, сборная Португалии успешно прошла групповой этап Мундиаля, однако в 1/8 финала уступила сборной Уругвая со счетом 1:2.

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