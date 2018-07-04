toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Роналду отказался от "люкса" в саранской гостинице и жил в "стандарте" за 68 долларов

15:59 183 Читати українською
Роналду отказался от "люкса" в саранской гостинице и жил в "стандарте" за 68 долларов
Криштиану Роналду / Фото: FIFA

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду жил в обычном номере отеля в Саранске, отказавшись от апартаментов класса "люкс".

Во время группового этапа ЧМ-2018 Роналду проживал в стандартном номере, отказавшись от номера "люкс".

Роналду уже две недели занимается поиском дома в Турине

Сейчас этот номер можно снять за 68 долларов, сообщает Столица-С Саранск.

Напомним, сборная Португалии успешно прошла групповой этап Мундиаля, однако в 1/8 финала уступила сборной Уругвая со счетом 1:2.

Реал официально опроверг слухи о трансфере Мбаппе

Теги
ЧМ 2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука
    Україна — 12:03245 Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука
2
дн
:
0
час
:
1
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук