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Роналду отказался от части зарплаты в Ювентусе – португалец потеряет солидную сумму

10:12 52 Читати українською
Роналду отказался от части зарплаты в Ювентусе – португалец потеряет солидную сумму
Криштиану Роналду / Getty Images

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду согласился на сокращение заработной платы из-за пандемии COVID-19.

Роналду готов отказаться от части годовой зарплаты, сообщает Tuttosport. В таком случае он заработает на 4 миллиона евро меньше.

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На такой шаг готовы пойти и другие игроки "бьянконери". Среди них Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Указано, что они откажутся от зарплаты как минимум на полтора месяца.

Напомним, ранее Роналду и его агент Жорже Мендеш потратили более 1 млн евро на приобретение медицинского оборудования для больниц Порту и Лиссабона. Также звездный форвард подарил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких больнице на родном острове Мадейра.

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