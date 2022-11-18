Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду заявил в интервью TalkTV о том, что прошедшим летом отказал клубу из Саудовской Аравии, который предлагал сделать португальца самым высокооплачиваемым игроком мира.

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Испанская газета Marca сообщила, что Аль-Хилал предлагал Роналду форварду двухлетний контракт. За два сезона Криштиану мог бы заработать 305 миллионов фунтов стерлингов.

"Это правда. Да, это правда. Было нелегко отказаться от этого предложения, но я думал, что я счастлив в Манчестер Юнайтед. Я думал, что я ещё способен забить много-много голов и помочь команде", – приводит ВВС слова Роналду.



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