"Думаю, он был в ярости. Он пренебрежительно махнул рукой, когда я попросил его поменяться со мной футболками.

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Возможно, причиной было то, что он не забил нам. Или проблема заключалась в том, что я отобрал у него мяч, когда он атаковал. Это был прекрасный опыт в жизни", – цитирует Хайстера Goal.com.

Напомним, Ювентус обыграл венгров в рамках третьего тура группового этапа ЛЧ (4: 1). Команжа Сергея Реброва расположилась на последней строчке квартета G, уступая Динамо одним зачетным баллом.

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