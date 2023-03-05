На днях звездный нападающий встретился с мальчиком Набилем Саидом, который чудом пережил землетрясение в Сирии, но трагически потерял отца. Во время разговора со спасателями малыш на камеру рассказал о своей мечте встретиться с Роналду.

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38-летний португалец откликнулся на просьбу Набиля. Криш тепло принял мальчика, которого Аль-Наср пригласил на стадион посмотреть матч. Саид был вне себя от счастья, хотя бы на несколько часов забыв о своей великой трагедии.

"Когда я увидел Роналду, то подумал, что это сон. Я не верил своим глазам. Не знал, когда кончится этот сон. Я молился Богу, чтобы это не оказалось сном. Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек", – рассказывал счастливый Набиль.

A Syrian boy who survived the earthquakes and aftershocks that struck Turkey and Syria last month has fulfilled his dream of meeting Cristiano Ronaldo, after being invited to watch Al Nassr play in Saudi Arabia ️ pic.twitter.com/ZhDJ666psa — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023

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