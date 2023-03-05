Роналду осуществил мечту мальчика, потерявшего отца от землетрясения в Сирии – трогательное видео
Криштиану Роналду поддерживает имидж благотворителя на протяжении всей своей карьеры.
На днях звездный нападающий встретился с мальчиком Набилем Саидом, который чудом пережил землетрясение в Сирии, но трагически потерял отца. Во время разговора со спасателями малыш на камеру рассказал о своей мечте встретиться с Роналду.
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38-летний португалец откликнулся на просьбу Набиля. Криш тепло принял мальчика, которого Аль-Наср пригласил на стадион посмотреть матч. Саид был вне себя от счастья, хотя бы на несколько часов забыв о своей великой трагедии.
"Когда я увидел Роналду, то подумал, что это сон. Я не верил своим глазам. Не знал, когда кончится этот сон. Я молился Богу, чтобы это не оказалось сном. Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек", – рассказывал счастливый Набиль.
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